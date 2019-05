Bazar della droga sottobanco in un negozietto al Tronchetto: albanese arrestato

VENEZIA - Scoperto al Tronchetto un bazar della droga "sottobanco": arrestato udal nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Mestre Robert Dajanaj ,cittadino albanese di 30 anni, residente in provincia, con regolare permesso di soggiorno e pienamente integrato nel tessuto sociale veneziano.

Numerose erano giunte le segnalazioni nelle settimane scorse, circa una strana concentrazione di traffici che roteavano attorno ad un “bazar” di souvernir /punto ristoro di Venezia posto in posizione strategica sull’isola del Tronchetto a Venezia. L’attività legittima e posizionata in uno dei prefabbricati a due passi dagli imbarcaderi e dalla stazione del “People Mover”, in realtà nascondeva una fiorente attività criminale.

Il blitz è scattato ieri pomeriggio: perquisito il negozio i Carabinieri hanno trovato diversi grammi di Cocaina, ordinatamente suddivisi in singole dosi per un totale di undici.



