Il figlio del macellaio ucciso: «Gogna mediatica per Battisti? Io non mi indigno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Gogna mediatica per Cesare Battisti? Non spetta a me dirlo, ma attenti a mettere un assassino tra gli angeli». Adriano Sabbadin commenta così le polemiche sorte sulla spettacolarizzazione del rientro in Italia del terrorista rosso, in fuga da 37 anni e ora in carcere a Oristano per scontare i due ergastoli a cui è stato condannato nei primi anni Ottanta. Sono stati giorni intensi, gli ultimi, per il figlio di Lino, il macellaio ucciso 40 anni fa nella sua bottega di Caltana da un commando dei Proletari armati per il...