Battaglia di Lepanto, festeggiati oggi i 450 anni: celebrazioni a palazzo Ducale e un francobollo speciale

VENEZIA - I festeggiamenti per celebrare i 1600 anni dalla fondazione della città di Venezia hanno riguardato oggi, 7 ottobre, i 450 anni della storica Battaglia di Lepanto: uno degli eventi più rilevanti della storia militare veneziana e occidentale. Il 7 ottobre del 1571, nel golfo di Patrasso, le forze alleate nella Lega santa, a cui aderiva anche la Serenissima, affrontò quelle ottomane guidate dall’ammiraglio Alì Pascià. Uno scontro imponente che coinvolse quasi 600 unità navali in un braccio di mare di appena cinque chilometri di ampiezza e che segnò una battuta d’arresto all’avanzata dell’impero ottomano.

Un evento che l’Amministrazione comunale, insieme alla Fondazione Musei civici, ha voluto ricordare in un luogo simbolico, Palazzo Ducale, dove su una delle pareti della sala dello Scrutinio è raffigurata la celebre battaglia con un’opera maestosa di Andrea Michieli, il Vicentino. Un olio su tela di grandi dimensioni che nel 1590 venne commissionato al pittore per testimoniare la potenza della Serenissima, dopo che un incendio del 1577 distrusse il dipinto sullo stesso tema di Jacopo Tintoretto. Per l’occasione è stato mostrato al Ducale anche un dipinto conservato al Museo Correr, di pittore anonimo, che raffigura lo scontro bellico. All’appuntamento odierno, al quale è stato dedicato uno speciale annullo filatelico, hanno preso parte il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, la direttrice della Fondazione Musei Civici Venezia, Gabriella Belli, il Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti, comandante Interregionale dell’Italia Nord Orientale della Guardia di Finanza, il responsabile Corporate Affairs - filatelia di Poste Italiane Fabio Gregori.

L’opera del Vicentino racconta con la forza del colore il momento cruciale della battaglia e dà forma ed emozione allo scontro tra la flotta della Lega santa e quella turca: l’arrembaggio e la conquista della galera del comandante Alì Paschà in presenza dei tre principali condottieri cristiani, ben riconoscibili (Marcantonio Colonna, Don Giovanni d’Austria e il veneziano Sebastiano Venier) e poi ancora uomini che combattono corpo a corpo, rematori, galee, remi, galeazze, i vessilli con il leone marciano. «Uno dei gli eventi che hanno contrassegnato la storia dell’Europa moderna – ha ricordato il Generale Buratti, ripercorrendo i fatti storici dall’occupazione dell’isola di Cipro da parte dei turchi ai momenti salienti dello scontro – che ebbe un forte valore simbolico più che strategico suggellando il genio dell’arte navale veneziana. Proprio all’Arsenale di Venezia presero forma le galeazze, inventate dal maestro d’ascia Francesco Bressan, fortezze galleggianti armate di cannoni che ebbero un ruolo decisivo anche nella Battaglia di Lepanto».