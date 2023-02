VENEZIA - Super bassa marea a -64 centimetri, il Canal Grande "prosciugato": rischi per la viabilità. Arrivederci (per il momento) all'acqua alta, a Venezia è arrivata la bassa marea. In questi giorni il Canal Grande e gli altri canali della città lagunare sono a "secco". Ieri, domenica 5 febbraio, alle 17.15 si è toccato quota -64 centimetri. Mentre oggi, sempre alla stessa ora, quota -58.

I precedenti

Nel 2008, il 18 febbraio si arrivò alla bassa marea record di -83 e nel 2018, sempre negli stessi giorni, -66. Numeri che si hanno al massimo due volte l’anno. In questi casi l'Actv deve deviare le linee, stesso rischio per vigili del fuoco e ambulanze. Pochi canali restano navigabili. Restano Canal Grande e Rio di Noale.