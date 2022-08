Tagli pre Europei: esclusi Tessitori e Sima, i due neo reyerini tornano da coach De Raffaele

MESTRE - Amedeo Tessitori e Yankuba Sima, le esclusioni dei due lunghi nelle rispettive nazionali (Italia e Spagna) fanno «felice» l'Umana Reyer. Con le sfide all'Ucraina e all'Islanda sono entrate nel vivo le qualificazioni al Mondiale 2023 per l'Italia e la Spagna, che saranno nuovamente in campo anche sabato per il secondo impegno ravvicinato contro Georgia e Paesi Bassi.

Nelle liste dei 12 convocati dal commissario tecnico azzurro Gianmarco Pozzecco e di quello iberico Sergio Scariolo sono usciti i due nuovi centri orogranata che, molto probabilmente, non prenderanno quindi nemmeno parte all'Europeo che scatterà il primo settembre prossimo. Tessitori (ex Treviso e Bologna), ha fatto sapere la Federbasket, rimarrà comunque a disposizione dello staff tecnico anche in vista della partita del 27 agosto, poi in caso di esclusione confermata per la rassegna continentale potrà raggiungere la Reyer mettendosi presumibilmente a disposizione di coach Walter De Raffaele già nella prima settimana di settembre.

I tempi di arrivo di Sima potrebbero invece essere addirittura inferiori visto che l'ex centro del Baxi Manresa è stato già ufficialmente «tagliato» dalla rappresentativa spagnola. In questo modo la Reyer potrebbe abbracciare prima del previsto due dei 4 neo-orogranata impegnati nelle nazionali, dove invece continueranno a restare Marco Spissu (Italia) e Jayson Granger, quest'ultimo oltreoceano con il suo Uruguay anche nell'AmeriCup dal 2 all'11 settembre in Brasile.





Proprio per ovviare all'assenza dei due play, che rischiano di saltare quasi tutta la preseason degli orogranata, la società del presidente Federico Casarin ha aggregato al roster il regista franceseche da lunedì è al lavoro con la squadra nel ritiro di Falcade e resterà in gruppo per tutto il precampionato dando così una mano ad, unico dei tre registi di De Raffaele a disposizione.Prosegue intanto spedita la preparazione degli orogranata sulle Dolomiti bellunesi. Dopo due giorni di doppio allenamento, con sessione atletica mattutina all'aperto e palestra pomeridiana al PalaFalcade sempre davanti a una buona cornice di pubblico, ieri mattina capitan Michael Bramos e compagni hanno goduto di mezza giornata di riposo destinata a una gita sui 2.514 metri di quota di Col Margherita.Si arricchisce nel frattempo il precampionato degli orogranata: dopo il primo test di sabato 27 contro l'Umana San Giobbe Chiusi a chiudere il ritiro di Falcade, mercoledì 31 agosto Venezia ha aggiunto una nuova amichevole contro la Tramec Cento, altra formazione impegnata nel prossimo campionato di A2. La partita si disputerà al Taliercio a porte chiuse.

A seguire ci sarà il torneo di Udine del 2-3 settembre contro padroni di casa, Torino e Allianz Trieste.