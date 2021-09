Supercoppa, la Reyer sfida la Fortitudo per iniziare col piede giusto e centrare il pass per le Final 8

Conto alla rovescia per la prima ufficiale, l'Umana Reyer Venezia mette nel mirino la Fortitudo Bologna. Venerdì 3 settembre (ore 19.30) il Taliercio sarà il palcoscenico del via alla stagione 2021-2022 con la Supercoppa italiana, nella quale gli orogranata esordiranno inseriti nel Girone A in cui è presente anche Reggio Emilia e che darà un pass per la Final Eight del 18-21 settembre prossimi a Bologna.

Nonostante i tanti mesi senza pallacanestro, al Taliercio (accesso per 1.228 spettatori nel rispetto del tetto del 35% di capienza) sarà assente la tifoseria organizzata reyerina che, assieme ad altri 19 gruppi ultras d'Italia, ha annunciato forfait finché non saranno eliminati ingressi contingentati e restrizioni applicate dalle norme anti Covid anche ai possessori di Green Pass.

LA GESTIONE

In casa orogranata sale l'attesa per l'esordio della «nuova» Reyer che, radunatasi lo scorso 18 agosto, ha messo nelle gambe appena due amichevoli contro Cento e la stessa Fortitudo per trovare un po' di quel ritmo partita e affiatamento quantomai necessario dopo il mercato estivo che ha portato agli ordini di coach Walter De Raffaele ben sei nuovi elementi in un roster di 14 giocatori.

Anche l'anno scorso la Supercoppa, dopo un'annata interrotta forzatamente a inizio marzo 2020 a causa del Covid, arrivò dopo due sole amichevoli e la Reyer la giocò spingendo a mille, motivata anche dalla vittoria della Coppa Italia con la quale si presentava all'appuntamento. Contro Trieste, Treviso e Trento furono sei partite tiratissime (record 4-2) e l'obiettivo della Final Four venne centrato anche se la corsa si fermò in semifinale con Milano (76-67). Però comportò un grande dispendio di energie, come ribadito da De Raffaele due settimane fa durante il raduno. «L'anno scorso fu una stagione piena di infortuni e problemi, iniziata subito con la Supercoppa da giocare in una formula che, da vincitori della Coppa Italia, ci penalizzò».

Memore di quella maratona, arrivata dopo quasi sei mesi di inattività, De Raffaele predica calma per le gare al via venerdì. «Quest'anno affronteremo la Supercoppa senza ansia e soprattutto non rischieremo alcun tipo di infortunio già a inizio stagione, visto che l'anno scorso proprio gli stop iniziali ci portarono a tirare il collo a quelli che poi andarono sempre in campo».



IN CAMPO

Sul fronte squadra - con l'esordio delle nuove divise 2021-2022 - sicuro assente sarà il capitano Michael Bramos, reduce dall'operazione al piede destro, per il resto coach De Raffaele avrà un solo ballottaggio da sciogliere fra Austin Daye e Julyan Stone anche se, seguendo le indicazioni di società e coach («Stone sarà lo straniero di coppa»), il posto in roster dovrebbe spettare all'ala californiana per quanto non più al centro dei progetti orogranata.

In casa Fortitudo coach Jasmin Repesa non dovrebbe invece recuperare gli acciaccati Fantinelli e Toté.