Basket, Serie A: Venezia capolista, Milano risale. Derthona esonera Ramondino

Venezia si prende la vittoria contro Brescia e il primo posto in classifica. E se aggiungiamo che anche la squadra femminile ha vinto a Roma in casa della Oxygen e si è laureata campione d’Inverno da imbattuta, il dominio lagunare al momento è completo.

Dietro Virtus Bologna e Trento tornano a spingere, Milano tutto facile contro Cremona che segna appena 4 punti nell’ultimo periodo.

Bella vittoria di Reggio Emilia contro Sassari, Derthona, alla quarta sconfitta consecutiva, esonera Marco Ramondino e sta per annunciare Walter De Raffaele. Varese sospinta da Mannion (26 punti) appena arrivato passa a Pesaro. Suicidio Brindisi: avanti di 19 punti a tre minuti dalla fine viene sconfitta da Scafati al tempo supplementare. Logan, 41 anni il 26 dicembre, segna 21 punti (sui suoi 26) in meno di otto minuti finali. Per i pugliesi la strada della salvezza è ora un miraggio.

LE PARTITE

Bertram Derthona - Nutribullet Treviso 68-82

Quarta meraviglia per Treviso intesa come quarta vittoria consecutiva per la squadra allenata da coach Vitucci, fino a poche settimane fa quasi esonerato e poi dopo la vittoria interna contro Brindisi ha cambiato totalmente marcia. A Casale Monferrato la quarta vittoria arriva grazie ad un secondo tempo da 30-49 che fissa il finale sul 68-82. Allen 17 punti, Olisevicius 16 e Bowman 14 guidano i trevigiani. Tortona (esordio in campionato di Colbey Ross da 14 punti) è alla quarta sconfitta consecutiva e ora è più vicina alla zona salvezza che a quella dei play off. In mattinata arriva l'ufficialità: dopo cinque stagioni Mrco Ramondino viene esonerato. A breve l'annuncio di De Raffaele come nuovo allenatore dei piemontesi.

HAPPY CASA BRINDISI - GIVOVA SCAFATI 98-103 (dts)

Incredibile sconfitta di Brindisi che avanti 85-64 e 88-69 subisce un parziale da 2-21 negli ultimi tre minuti. Rivers mette la tripla del 90-90 e nel supplementare Logan, 41 anni tra due giorni, prende per mano Scafati che vince 98-103. Partita dalle alte percentuali da tre, 15/33 per i padroni di casa (7/11 nei primi dieci minuti), 10/20 per gli ospiti che hanno anche 21 punti di un Gentile ispiratissimo. Brindisi parte fortissimo: 24-13. Al decimo è 26-19. Ale Gentile e Rossato danno il 35-31. I padroni di casa ripartono e chiudono avanti 46-39 con la tripla allo scadere di Gentile, per lui 15 punti in 20 minuti. Al rientro, Brindisi va 61-46 al 26esimo, poi 74-56 e 85-64. A questo punto Brindisi sparisce dal campo, commette una serie incredibile di errori e palle perse e si va 90-90 con la tripla di Rivers. Nel supplementare Scafati è più lucida e vince salendo a quota 12 punti. Brindisi (Sneed 26 punti, Morris 19, Johnson 15) resta desolatamente ultima a 4 punti e la salvezza sembra ancora più lontana.

Nota a parte per David Logan: 21 punti, 3/3 da tre, 3/4 da due, 6/7 ai liberi. Negli ultimi 8 minuti tra regolamentari e tempo supplementare. Brindisi è avanti 85-64, Logan sembra fuori partita con appena 5 punti segnati. Parziale di 5-26 per Scafati negli ultimi 4 minuti, 13-39 in nove minuti. Brindisi ha segnato 13 punti negli ultimi 9 minuti, Logan 21 (dei suoi 26) in 8 minuti sbagliando un solo tiro.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO - GE. VI. NAPOLI 101-94

Trento conduce dal primo all’ultimo minuto e vince con merito la sua nona partita in campionato su tredici. Con questo successo la squadra di Galbiati conquista aritmeticamente la qualificazione alla Coppa Italia. Già avanti 14-5, poi 34-25, l’Aquila chiude il primo tempo sul 55-41 grazie al 35-21 del secondo periodo. I padroni di casa allungano 65-48 e restano avanti 80-63 al 30esimo. Napoli prova a rientrare, 93-83 al 36esimo, ma Trento non trema e vince 101-94. Immenso Graziulis con 26 punti, 10/11 da due e 10 rimbalzi. Hubb 21 punti con 5/8 da tre e nove assist, Alviti 16.

UMANA REYER VENEZIA - GERMANI BRESCIA 86-71

La Reyer esce alla distanza e conquista la vittoria che vale il primo posto in classifica. Brescia gioca un ottimo primo tempo chiuso avanti 36-43, ma nella ripresa i padroni di casa piazzano un parziale da 48-25 e dilagano fino all’86-71 finale. Venezia fa 9/21 da tre e trova 21 punti da Tessitori e 17 da Tucker. La Germani, più imprecisa del solito, fa appena 7/27 da tre. Della Valle con 16 punti il migliore dei suoi, Massinburg 11 poi poco altro. Bilan appena 7 punti e 2 rimbalzi. Le ragazze passano a Roma 62-73 con 21 punti di Shepard e 12 di Matilde Villa. Sono imbattute nel girone di andata e qualificate alla Top 16 di Eurocup Women.

ESTRA PISTOIA - VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 70-91

Tutto facile per la Virtus che, davanti ad un Pala Carrara ancora tutto esaurito e molto caloroso, mette subito le cose in chiaro: 28-51 al riposo lungo. La squadra di casa prova a fare qualcosa, ma Bologna non concede margini. Belinelli 19 punti, Dunston 18, Hackett 17 e Shengelia 16 sono i trascinatori delle Vu Nere. In casa Pistoia, sotto tono la prestazione dei due tiratori, Willis 14 punti e Moore appena 9.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO - OPENJOBMETIS VARESE 81-88

Varese torna al successo sconfiggendo Pesaro alla Vitrifrigo Arena. La squadra di Bialasezwski, dopo quattro sconfitte consecutive, ritrova la vittoria e si rilancia nella corsa salvezza salendo a quota 8 punti ed agganciando Treviso al terzultimo posto in classifica. La squadra lombarda, che vedeva debuttare nella gara odierna il neo acquisto Nico Mannion (26 punti di cui 21 nell’ultimo periodo), gioca una gara di grande sofferenza, finendo anche sotto di quindici lunghezze (55-40) a metà terzo periodo e trovando la giusta lucidità nel finale per raggiungere il successo finale. Pesaro subisce il quarto ko casalingo stagionale e si trova ad appena due punti sopra il penultimo posto. Per la VL, 23 punti di Bamforth e 16 punti di Cinciarini.

UNA HOTELS REGGIO EMILIA - BANCO SARDEGNA SASSARI 77-59

La Pallacanestro Reggiana sconfigge il Banco di Sardegna Sassari e accede matematicamente alla Final Eight di Coppa Italia, che si giocherà a Torino in febbraio, in virtù dei risultati dagli altri campi. 77-59 il finale da un Palabigi come al solito caldo. La truppa di coach Priftis ha sofferto all’inizio ma dalla metà del secondo quarto ha preso in mano l’incontro non mollandolo più: sugli scudi il solito Galloway, 20 punti, ma anche Hervey, 12 punti e doppia doppia sfiorata nonostante un brutto inizio, ed Uglietti. Molto positiva la prova difensiva reggiana, con i sardi tenuti sotto i 60 punti. Whittaker 11 punti probabilmente all’ultima partita a Sassari che hanno annunciato durante la partita l’arrivo di Brandon Jefferson, 32enne talentuso giocatore visto a Trapani qualche anno fa in A2, ma soprattutto ex Strasburgo e Pau Orthez, che ha trascinato alla semifinale playoff contro Monaco. In Francia.

EA7 OLIMPIA MILANO - VANOLI CREMONA 74-51

Tutto facile per l’Olimpia Milano che ci mette pochi minuti per chiudere la pratica Cremona. Avanti 32-22 al riposo lungo, i milanesi allungano e chiudono 74-51 complice anche l’ultimo periodo degli ospiti con appena 4 punti segnati. Anche Milano raggiunge la Final Eight di Coppa. Ritorno positivo per Napier in maglia milanese (oggi rossa per celebrare il natale) con 16 punti, Hall ne aggiunge 14. Unico a salvarsi per gli ospiti Mc Collough con 21 punti.

LA CLASSIFICA

1. Umana Reyer Venezia 20 punti

2. Germani Brescia 20

3. Virtus Segafredo Bologna 18

4. Dolomiti Energia Trentino 18

5. EA7 Olimpia Milano 16

6. Una Hotels Reggio Emilia 16

7. Ge. Vi. Napoli 14

8. Vanoli Cremona 12

9. Givova Scafati 12

10. Estra Pistoia 12

11. Carpegna Prosciutto Pesaro 10

12. Bertram Derthona 10

13. Banco Sardegna Sassari 10

14. Nutribullet Treviso 8

15. Openjobmetis Varese 8

16. Happy Casa Brindisi 4