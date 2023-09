Ultima partita delle amichevoli: la Reyer batte Treviso. Da domenica parte il campionato

La Nutribullet chiude il ciclo di amichevoli preseason con una sconfitta. Dopo quello nella finale del torneo di Cavallino Treporti, la Reyer fa suo anche questo secondo anticipo di derby veneto, nell'atto conclusivo del "Basketball In - Memorial Luca Silvestrin" di Jesolo.

Confermando come Tvb dovrà crescere se vorrà invertire la tendenza nelle sfide stra-regionali ufficiali (la prima è in programma al Palaverde il 22 ottobre).



SOLCO IMMEDIATO

Se un paio di settimane fa all'Atleti Azzurri d'Italia i biancazzurri avevano tenuto botta fino agli ultimi minuti di gara, ieri sera, ad una manciata di chilometri lungo il litorale, la Reyer ha presto scavato un distacco che Zanelli e soci, nonostante gli sforzi, non sono mai più riusciti a colmare, costretti a inseguire in doppia cifra di svantaggio di fatto per tre quarti dell'incontro. Nel doppio impegno ravvicinato, Treviso paga la profondità di rotazioni di Venezia, priva di Kyle Wiltjer, appena ingaggiato per rimediare il "pacco" rifilato da Bruno Cabloco, mentre tra i trevigiani, come nel match precedente, Gora Camara figura tra i dodici, ma senza entrare in campo. È però soprattutto la maggiore fisicità dei lagunari a impedire alla Nutribullet di bissare la prestazione offensiva, con gioco in velocità e ampio ricorso al tiro da 3 punti, sciorinata 24 ore prima contro Pesaro. Coach Frank Vitucci può consolarsi con la prova di leadership di D'Angelo Harrison (18 punti), ultimo ad arrendersi, e di Bowman (15), ulteriore conferma del ritorno in piena efficienza dell'ex Warriors dopo lo stop dovuto alla frattura del setto nasale. È proprio il co-capitano biancazzurro ad aprire le danze, ben assecondato anche da Young. La squadra di Neven Spahja, tuttavia, ribalta l'inerzia con un parziale di 7-0 e, nonostante 5 punti in sequenza firmati da Mezzanotte, chiude il primo periodo avanti di 9 (17-26). Il margine aumenta nella frazione seguente: l'Umana è caldissima dalla lunga distanza (a metà gara la statistica dai 6.75 reciterà 8/16) e proprio grazie alle conclusioni pesanti di Casarin, Tucker e O'Connel tocca il 27-45 al 16', indirizzando la contesa su un binario favorevole. Da qui in avanti, Treviso riesce a limare qualcosa, riavvicinandosi a tratti soprattutto con le iniziative dei due americani ex Brindisi, ma va troppo a folate e, soprattutto, la Reyer replica sempre con puntualità per riavvicinarsi tanto da riaprire la partita. Dopo che le due formazioni sono andate agli spogliatoi sul 36-54, il terzo quarto riprende all'insegna delle polveri bagnate su entrambi i fronti: un solo canestro segnato (da Tvb) nei primi 3' e mezzo post intervallo. È la Reyer a ritrovare per prima il feeling con la retina e, come da copione, con la triple di Tucker e Brown sale fino al più 21 (41-62) al 16'. Divario che resta pressoché immutato (48-68) pure allo scoccare dell'ultima mini-pausa, anche perché i biancazzurri continuano a faticare a concretizzare i propri possessi. La Nutribullet mostra di non difettare di cuore: Booker, Young con la prima bomba della sua serata e poi ancora Bowman e Harrison ci provano, ma Brown (25 punti, meritato mvp della kermesse) frustra ogni velleità di rimonta con due conclusioni da oltre l'arco in successione e O'Connel lo imita per fissare il massimo vantaggio lagunare sul 59-85 a 3'40" dalla sirena. Finisce 75-93 per Venezia.



ORA SI FA SUL SERIO

Archiviate le amichevoli, Treviso punta verso il campionato ormai alle porte: esordio domenica prossima, primo ottobre, in trasferta al Mediolanum Forum contro l'Olimpia Milano. Campioni d'Italia in carica che sabato sono stati superati 73-78 nella semifinale di Supercoppa dalla Virtus Bologna, ieri vittoriosa anche nella finalissima per il primo trofeo di stagione sulla Germani Brescia.