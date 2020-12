MESTRE Ha destato profondo cordoglio la notizia della scomparsa di Carlo Dalla Venezia (67 anni), deceduto ieri notte all'ospedale Maggiore di Trieste per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute a causa della leucemia diagnosticatagli all'incirca un anno fa. Assieme ai famigliari, ai parenti e agli amici, lo piange, in particolare, il mondo dello sport, perché Carlo Della Venezia è stato per più di venticinque anni dirigente della società Basket Favaro e nell'ambiente cestistico era molto conosciuto e apprezzato. Fintanto che la malattia gli ha permesso di partecipare alla vita del sodalizio favarese, Dalla Venezia ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore mini basket e ha svolto per parecchi anni anche le funzioni, prima di dirigente e poi di vicepresidente. Carica quest'ultima che ha mantenuto fino all'insorgere del male, a seguito del quale ha dovuto diradare la sua presenza in palestra per sottoporsi ai periodici accertamenti diagnostici e perché più volte è stato necessario il suo ricovero all'ospedale Dell'Angelo di Mestre.



RICORDOA

tleti, dirigenti e gli stessi genitori dei ragazzini del mini basket lo ricordano con grande affetto, perché Dalla Venezia, oltre a essere molto preparato dal punto di vista tecnico aveva, altresì, un modo particolarmente affabile di rapportarsi soprattutto con i giocatori più giovani. «Persona di grande personalità ma, al tempo stesso, estremamente umile lo descrive il presidente del Basket Favaro, Ugo Battistelli - Era sempre disponibile e sorridente, mai sopra le righe e, soprattutto, non si arrabbiava mai. Aveva, poi, un modo così rassicurante e simpatico di approcciare i giovani atleti impegnati a compiere i primi passi nel mondo della pallacanestro che riusciva a conquistare e a farsi voler bene dagli stessi genitori dei bambini. Per il Basket Favaro aggiunge il presidente era un punto di riferimento importante. Sentiremo molto la sua mancanza». «Che dispiacere enorme ha scritto una mamma su facebook - Ho solo bei ricordi di Carlo, la sua simpatia, la sua spontaneità, la disponibilità verso tutti, la passione per il basket. Carissimo Carlo, riposa in pace». Al dolore della moglie Loretta, del figlio Massimo e dei nipotini Gaia e Nicolò, si è unita anche la Reyer Venezia, che con Carlo Dalla Venezia intratteneva un rapporto di grande stima: ieri ha voluto salutarlo con un post. La data dei funerali, con ogni probabilità, verrà stabilita in giornata.



