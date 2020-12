VENEZIA - Nuovi lavori di restauro per la basilica di San Marco a Venezia. Dopo le ultime maree eccezionali in città i restauri sono una necessità impellente. La presentazione dei progetti e del nuovo “Quaderno” della Procuratoria di San Marco è in diretta streaming su Zoom dalle 11 di oggi, 18 dicembre 2020 a questo indirizzo:

https://us02web.zoom.us/j/88561940817?pwd=d3hKVkRPT3dpN1NDUWgxTENZQjM0dz09

Ultimo aggiornamento: 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA