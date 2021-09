Al via i lavori per salvare la Basilica di San Marco, i turni degli operai in base alle maree Foto

VENEZIA - Proteggere la Basilica di San Marco dall'acqua alta, assicurarne la sicurezza, questo è l'obiettivo. E oggi sono iniziati i lavori di scavo indispensabili per posare le lastre in vetro che impediranno alle acque intermedie di intaccare la basilica. La consegna dei lavori era stata il 23 di agosto, e l'ipotesi era che durassero 120 giorni per un costo di 3 milioni di euro. Ma c'è un problema che incombe sull'intervento: ancora una volta parliamo dell'acqua alta che invade la piazza e quindi anche gli stessi scavi. I lavori iniziano proprio nel periodo peggiore per le maree a Venezia, e le ditte Renzo Rossi e Kostruttiva, sono state obbligate a organizzare i turni di lavoro tenendo conto dell'andare e del venire delle acque. I 120 giorni possono essere garantiti? Difficile dirlo considerando questa variabile.

