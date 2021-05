VENEZIA - Uno dei gioielli di Venezia, la basilica di San Marco, è diventata a pagamento pure per i veneziani. Ammirare i mosaici e le bellezze all'interno della chiesa è passato da gratuito (si pagavano solo di due euro per saltare la fila, con la prenotazione), a tre euro. Più che un balzello contro i residenti, la situazione è da leggersi come l'estrema richiesta di aiuto di chi deve fare i conti con mancati incassi e la necessità di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati