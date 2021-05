VENEZIA - Le spese? Oltre dodici milioni l’anno. Le entrate? Quest’anno pari a zero. È il bilancio della Fabbriceria di San Marco, più conosciuta col nome di Procuratoria, che ha deciso di imporre un ticket di ingresso di tre euro anche ai veneziani residenti per le visite guidate e il museo.

«La Basilica di San Marco è e continua ad essere un luogo aperto alla preghiera per tutti - afferma il patriarca Francesco Moraglia - L’accesso è sempre...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati