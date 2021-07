VENEZIA - Le ultime firme - digitali - sono arrivate ieri pomeriggio. Quella dell’ingegner Valerio Volpe, responsabile dell’ufficio salvaguardia, per il Provveditorato alle Opere pubbliche del Triveneto, da un lato. Quella del commissario liquidatore, il commercialista Massimo Miani, per il Consorzio Venezia Nuova, dall’altro. Hanno sottoscritto insieme quell’”atto attuativo” che dà il via libera ai lavori della barriera in vetro per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati