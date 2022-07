Barchino alla deriva in laguna: si cerca un pescatore disperso

VENEZIA - Dalle prime ore di stamani, 22 luglio, i sommozzatori dei Vigili del fuoco, la Capitaneria di porto e i Carabinieri di Venezia stanno cercando una persona di mezza età che potrebbe essere dispersa in laguna. L'allarme è stato lanciato a seguito del ritrovamento di un barchino alla deriva nei pressi della Celestia, al cui interno sono state rinvenute delle canne da pesca. Non è escluso che il natante fosse stato male ormeggiato, ma del proprietario, per il momento, non si hanno notizie.

