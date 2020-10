Barchini truccati a Venezia: 5 imbarcazioni sequestrate e multe per 10mila euro

VENEZIA - Cinque imbarcazioni con i motori truccati sono state sequestrate dagli agenti della Questura di Venezia durante l'ultimo servizio dell'operazione acque sicure, avviate nel giugno scorso per contrastare il fenomeno delle corse a velocità elevate nei canali della città, che costituiscono un pericolo per gli altri natanti. Oltre ai sequestri - 4 barchini sono stati affidati in custodia giudiziale ai proprietari, uno è un custodia negli ormeggi della Questura - sono state staccate 11 contravvenzioni, per una somma totale di quasi 10.000 euro.



