PELLESTRINA - (L.M.) Fioccano le multe per i barchini indisciplinati che ormeggiano davanti la spiaggia di Pellestrina e San Pietro in Volta a pochi metri dal bagnasciuga. Scatta dunque l'allarme per l'abitudine sempre più frequente di arrivare troppo sotto riva, nei fini settimana, con le piccole imbarcazioni. La questione, dopo una serie di segnalazioni, è stata presa in mano dalla Municipalità.

Vietato ormeggiare a riva

La situazione infatti rischia di diventare sempre più pericolosa: le piccole imbarcazioni non si fanno problemi e nonostante le norme della Capitaneria di Porto al riguardo parlino molto chiaro, infrangono i divieti e si spingono fino quasi al bagnasciuga lungo l'arenile balneabile rischiando, con questo comportamento, di provocare situazioni molto pericolose per i bagnanti. La fase più critica si è manifestata nei primi fine settimana di agosto, quando il posteggio selvaggio ha perfino occupato il pontile riservato all'idroambulanza del 118 per le emergenze. Il presidente della Municipalità del Lido-Pellestrina, Emilio Guberti, ha segnalato la situazione, producendo anche alcune fotografie che sono state scattate da alcuni Consiglieri, alle Autorità marittime competenti. Anche la Capitaneria di Porto è stata informata e ha ribadito che tutte le piccole imbarcazioni da diporto devono rispettare una distanza minima di sicurezza, una fascia di rispetto di almeno 500 metri. Gli avvertimenti però non sono stati sufficienti a mettere un freno a una indisciplina ormai cronica. Per queste ragioni la Municipalità è intervenuta ufficialmente. Ovviamente in questi gironi essendo già fine stagione non si sono registrate le punte di massimo rischio che si erano verificate durante il mese di luglio.

Problema di sicurezza



«C'è un problema di sicurezza che va considerato spiega Guberti non dobbiamo aspettare che succeda qualcosa di grave per intervenire. Per fortuna per ora non è successo nulla di grave ma il rischio è costante. Chi fa il bagno a Pellestrina ed a San Pietro in Volta si è trovato spesso in mezzo alle barche. Pensiamo quanto pericoloso possa essere per i bambini. L'invito a tutti è quello di rispettare le regole con la massima attenzione, questo problema dovrà essere affrontato per tempo anche in vista della prossima stagione balneare quando speriamo di non ritrovarci più nella stessa pericolosa situazione di oggi. Come istituzione locale abbiamo il dovere di tenere alta la sensibilità delle persone su tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza di chi viaggia per terra e per mare».