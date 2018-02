Barca ribaltata: morto. «Alessandro ci sapeva fare, tragedia inspiegabile»

LEGGI ANCHE

CAVALLINO-TREPORTI - (G.Bab. )«Era un navigatore esperto, le barche erano la sua grande passione». Le parole, pronunciate con gli occhi velati dalle lacrime, sono dei parenti di Alessandro Tonini . Appena informati dell' incidente costato la vita al 49enne veneziano , sono arrivati a Treporti a bordo di un taxi acqueo che ha ancorato a pochi metri di distanza dal punto in cui si è consumata la tragedia. Distrutti dal dolore, tutti hanno ricordato con parole cariche di affetto Alessandro, unche abitava a Cannaregio, nella zona della Madonna dell'Orto, molto conosciuto in tutto il centro storico e a Burano per la sua professione e per la sua passione. In entrambi i casi le barche facevano da filo conduttore.Tonini infatti era un apprezzato carpentiere e si occupava della manutenzione dei taxi acquei in un cantiere di Murano, facendosi apprezzare in tutti i cantieri per la sua grande professionalità e competenza. «Era un bravo ragazzo - lo ricorda un tassista dalla lunga esperienza - sapeva lavorare bene ed era onesto. Mi spiace moltissimo». La sua passione invece erano le barche, soprattutto quelle da corsa. Per questo si costruiva da solo i prototipi che poi pilotava in laguna. Proprio come accaduto ieri. «Le barche e la navigazione erano la sua grande passione dicono i familiari, anche se non aveva mai fatto delle gare ufficiali. Sapeva come pilotare le sue imbarcazioni, non cercava rischi»...