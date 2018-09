Onde di tre metri e 30 nodi di bora Barca in avaria: otto persone salvate

CAORLE - La Guardia costiera, a 15 miglia dal litorale di Caorle (Venezia), è corsa in soccorso di un'imbarcazione di 12 metri battente bandiera croata con a bordo otto persone di nazionalità polacca che avevano lanciato una richiesta di soccorso per un'avaria ai motori. Le otto persone in pericolo sono state condotte al sicuro, presso il Porto di Caorle, spaventate ma incolumi.



La Motovedetta CP 846 del Comando di Grado, nonostante le condizioni metereologiche e marine avverse con onde alte oltre 3 metri e vento di bora tesa di oltre 30 nodi, è riuscita a raggiungere l'unità che aveva lanciato la richiesta di soccorso ed ha effettuato le operazioni di trasbordo delle persone coinvolte dall'imbarcazione in avaria. Fondamentale anche l'apporto della nave AV di nazionalità Saint Vincent e Grenadine, la più vicina al luogo del soccorso al momento del mayday e dirottata sul posto dalla Sala Operativa di Venezia per fornire immediato supporto, secondo quanto previsto dal codice della navigazione per le operazioni di intervento e soccorso in mare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA