Barca a vela si rovescia vicino a Sant'Erasmo: in acqua i 10 componenti dell'equipaggio

VENEZIA - Barca a vela di 10 metri si ribalta nei pressi dell'isoladi Sant'Erasmo, a bordo una decina di persone inglesi. L'equipaggio si stava preparando per una gara quando il natante si è rovesciato e tutte le persone a bordo sono finite in acqua. Sul posto i vigili del fuoco con lancia ed elicottero, i pompieri hanno recuperato l'equipaggio, fra questi un uomo che è finito in ospedale con sintomi di ipotermia.

