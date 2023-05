Varata a Venezia la prima barca a vela italiana interamente in alluminio

VENEZIA - È stata varata a Venezia, nel cantiere navale Marine Tech di Fusina, «Escape 46», la prima imbarcazione a vela in Italia ad essere costruita interamente in alluminio, secondo i criteri della ecosostenibilità. L'idea per la realizzazione di questa imbarcazione prende forma dalla passione di Massimo Piacentini, comandante di super yacht e Ceo di Escape Yachting Sd Lda, in collaborazione con Lostuzzi Design, studio italiano d'ingegneria per la progettazione di yacht a vela e motore.

Il progetto nacque esattamente due anni fa, in occasione del Salone Nautico 2021, ed è stato battezzato in occasione dell'imminente apertura dell'edizione 2023. Lunga 46 piedi (14,2 metri), Escape 46 è predisposta per la motorizzazione elettrica e ha il ponte interamente in sughero. Al varo ha assistito l'assessore comunale all'economia, Simone Venturini: «Siamo orgogliosi di varare questa imbarcazione frutto del know how navale e ingegneristico del nostro territorio - ha dichiarato -.