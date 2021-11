Sicurezza e igiene fuori norma: bar "Centrale" chiuso e maxi multa da 26mila euro

MESTRE - Controlli al Bar Centrale di viale don Sturzo a Mestre: locale chiuso e maxi multa di 26mila euro. Nella serata di ieri, 17 novembre, la stazione dei carabinieri di Marcon, con il supporto nucleo carabinieri dell'ispettorato del lavoro di Venezia e del nucleo antisofisticazioni e sanità di Treviso, hanno eseguito un controllo mirato del bar “Centrale” di Viale Don Sturzo.

Riscontrate alcune violazioni della normativa sulla regolarità dei luoghi di lavoro, come la mancata formazione sulla sicurezza e la mancata dotazione dei dispositivi protezione individuale, elevando una sanzione per 25.000 euro. I Nas hanno invece rilevato inadeguatezze igienico-strutturali elevando a loro volta sanzioni di 1.000 euro nei confronti del gestore di nazionalità cinese. L’attività dell’esercizio è stata sospesa in attesa delle regolarizzazioni.