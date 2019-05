Il graffito di Bansky quadruplica il valore del palazzo di proprietà di avvocati

di Michele Fullin

VENEZIA - Dopo la performance artistica, con le presunte apparizioni di Banksy a Venezia, ora è il momento degli affari. L’edificio veneziano su cui è stato applicato il graffito riferibile all’esponente più in vista della street-art, è stato posto in vendita a quattro milioni e mezzo sul portale della Engel & Völkers. Il palazzetto, di proprietà di noti avvocati veneziani, si trova in campo San Pantalon con affaccio sul rio Novo (fino al 1990 attraversato dai vaporetti) ed è chiuso da decenni. «Banksy è uno dei più grandi artisti dei nostri tempi e siamo molto lusingati che abbia scelto un immobile commercializzato da Engel & Völkers», afferma Giacomo Argenio, Office Manager di Engel & Völkers a Venezia.