Banda dell'Audi gialla, assolto l'unico in cella: non era lui l'autista

di Gianluca Amadori

Non c'è prova che ci fosse lui a bordo dell'per unae due furti in abitazione. La Corte d'appello ha, ieri sera,, il trentottenne di nazionalità albanesetra fughe a folle velocità e corse in contromano in autostrada.La sentenza è stata emessa dalla prima sezione penale, a conclusione di una lunga camera di consiglio: per l'assoluzione si è battuta il legale dell'imputato, l'avvocatessa Stefania Pattarello, la quale ha evidenziato come nessuno abbia visto e riconosciuto il suo assistito avvicinarsi o fuggire dai luoghi dove sono stati commessi i reati.