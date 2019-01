di Marco Corazza

PORTOGRUARO - Il colpo nel cuore della notte in centro a Portogruaro. La banda deiquesta volta ha preso di mira la, in borgo Sant'Agnese, nel centro storico della città del Lemene. Alle 4 il botto che. Per la banda giusto il tempo di arraffare il denaro per poi fuggire. In molti si sono stati svegliati di soprassalto, allertando il 112. Sul posto si sono precipitati i carabinieri che hanno attivato il dispositivo di ricerca tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Purtroppo dei malviventi non c'è stata più traccia. Sono invece in corso la quantificazione del bottino.