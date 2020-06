Botto nella notte, salta il bancomat: banditi in fuga con 50 mila euro

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Un botto devastante che ha letteralmente distrutto la filiale del Credito cooperativo Prealpi San Biagio di Cesarolo di San Michele al Tagliamento. I banditi sono fuggiti con un bottino che sfiorerebbe i 50 mila euro. È accaduto nella notte, verso l'una e 30 nella filiale di via della Conciliazione. Almeno tre i malviventi che hanno agito, iniettando dell'acetilene nello sportello bancomat. Il botto è stato devastante, tanto che all'interno della banca tutto è andato distrutto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Radiomobile di Portogruaro, con i colleghi del Nucleo operativo e quelli dell'Investigativo di Mestre con la vigilanza Axitea. Il bottino è il frutto del denaro che era stato inserito nel distributore per far fronte alle richieste di tutto il weekend. © RIPRODUZIONE RISERVATA