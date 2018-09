Assalto al bancomat nella notte con la "marmotta": colpo da 30mila euro

SAN DONA' - Svegliati per il boato nella notte: alle 2.30 la banda dei bancomat ha preso di mira lo sportello della filiale della banca di Cividale in via Como 13 a San Donà di Piave. Immediato è stato l'intervento dei carabinieri, ma i malviventi sono fuggiti col bottino.



Il colpo ha fruttato circa 30mila euro in contanti: sarebbe questa infatti l'entità del danno accertata dal personale dell'istituto di credito: i banditi avrebbero utilizzato la classica "marmotta", ordigno artigianale inserito nella bocchetta da cui fuoriescono i contanti, e poi avrebbero causato la deflagrazione.

Friuli - Due bancomat sono stati fatti esplodere nella notte in due filiali di altrettante banche a San Giorgio di Nogaro (Banca Cividale di via Europa) e Teor (Udine), nella Bassa friulana. Il bottino complessivo si aggira intorno ai 70 mila euro secondo una prima stima. Le esplosioni sono avvenute tra le 2 e le 3 di notte, probabilmente ad opera di una stessa banda. I carabinieri della compagnia di Latisana hanno avviato le indagini su entrambi gli episodi.



I militari dell'Arma stanno cercando testimoni e ulteriori fonti di prova che possano consentire di identificare gli autori degli assalti, così come l'esatta quantificazione dell'ammontare del furto e la sostanza utilizzata per innescare l'esplosione sono in corso.

