Smantellata la casbah dei banchetti per turisti al Tronchetto /La nuova disposizione

VENEZIA - È iniziato lo smantellamento della cosiddetta casbah, l'insieme deiperche si trovavano per anni tra il parcheggio dei bus e l'imbarcadero dei vaporetti di Actv e i pontili dei lancioni granturismo diretti a riva degli Schiavoni. Lo ha annunciato ieri il sindaco Luigi Brugnaro e con questo inizia il trasferimento delle attività che dovrebbe completarsi per l'inizio del nuovo anno: 25 banchetti, di cui quattro chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande che saranno posizionati ai quattro angoli della nuova disposizione del mercatino.