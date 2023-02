VENEZIA - Un’altra sforbiciata alle filiali di Banca Intesa San Paolo. Tra marzo e giugno, solo nel veneziano, ne chiuderanno nove. Due a Venezia, che perderà l’agenzia di Santa Sofia, la numero 2, sede storica della Cassa di risparmio di Venezia fin dal 1939, nonché quella delle Zattere, che si era trasferita da poco al di là del ponte lungo in locali restaurati ad hoc. Non toccate stavolta le filiali di Mestre (che peraltro aveva appena subito una corposa cura dimagrante), le altre chiusure sono variamente distribuite nel territorio della città metropolitana: tra Jesolo, Torre di Mosto, Oriago di Mira, Sottomarina, Campolongo Maggiore e Cona. Tagli che rientrano in quel piano nazionale di chiusure di filiali - 1.500 da cancellare, tra 2022 e 2025 - che Banca intesa ha approvato un anno fa in un’ottica di riorganizzazione dei servizi, sempre più orientati al digitale. L’ufficialità si questa nuova tornata di chiusure veneziane non c’è ancora. I correntisti dovrebbero essere informati nelle prossime settimane. Ma la conferma arriva dai sindacati è cui è stato fornito l’elenco aggiornato, che comprende le nove filiali veneziane.



DESERTIFICAZIONE BANCARIA

«È la desertificazione bancaria che avanza - commenta critico Alessandro Casagrande, segretario nazionale di Unisin - Non è un tema di posti di lavoro, perché se ne creano anche di nuovi con il modello digitale. Il problema è l’impatto sul territorio, che si impoverisce». Il sindacalista cita il caso Venezia, per la presenza di anziani che si troveranno senza sportello, ma anche quello dei centri minori che resteranno sguarniti di un altro servizio. «Non tutto può essere fatto online - osserva Casagrande -. E la banca, in molte realtà, è anche un presidio di legalità». Quanto al personale, la «maggior parte passerà nella filiale accorpante, gli altri andranno ad ingrossare le fila della filiale digitale, la cui sede più vicina però è a Padova. Come sindacato ci stiamo adoperando perché ne venga aperta una anche a Mestre».



I TAGLI IN ARRIVO

Di certo le nove chiusure faranno discutere. Per il centro storico veneziano il doppio taglio arriva dopo le chiusure delle agenzie di Rialto, a fine 2021, Santa Margherita e Lido città giardino, a fine 2020. Alla fine nella città d’acqua di agenzie ne resteranno sette, isole comprese. E non è detto che tutte e sette supereranno le prossime tornate di chiusure, da qui al 2025. Tra i tagli imminenti, pesano anche quello di Jesolo Paese, accorpato a Jesolo Lido, o di Oriago destinata a Mira. Sottomarina perderà entrambe le agenzie accorpate a Chioggia. E se Torre di Mosto farà riferimento a San Stino di Livenza e Cona a Cavarzere, ci sarà pure un accorpamento fuori provincia: Campolongo con Piove di Sacco nel Padovano. In attesa dell’ufficialità, da Intesa San Paolo nessun commento. L’operazione dovrebbe consentire alla banca di risparmiare sui costi di struttura per investire sul personale, in uno scenario dove peserà sempre più di digitale (già oggi il 93% dei clienti della banca usa questo canale) o circuiti alternativi, come quello che ha coinvolto le tabaccheria. Per i correntisti poi gli accorpamenti saranno quanto più automatici, con servizi in continuità. Quanto graditi si vedrà...