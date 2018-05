MESTRE - Via libera di Banca d'Italia a Banca Ifis per l'acquisizione di Credifarma, società che svolge attività di sostegno finanziario alle farmacie. Il perfezionamento dell'operazione è previsto nel corso dell'estate. L'operazione prevede l'acquisizione del 32,5% del capitale detenuto da Unicredit e Bnl e del 21,5% in mano a Federfarma. Contestualmente è previsto un aumento di capitale riservato a Banca Ifis finalizzato a dotare Credifarma di «una solida base patrimoniale ai fini regolamentari e per futuri piani di sviluppo». Al termine dell'operazione Credifarma sarà partecipata da Banca Ifis per il 70% e da Federfarma per il 30%.

