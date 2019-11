di Angela Pederiva

VENEZIA - Come il romanzo di Luis Sepúlveda, per vent'anni ha raccontato una storia di amore e di coraggio, dimostrando che si può imparare (e insegnare) a volare al di là dei legami di sangue. Ma oggi La gabbianella lascerà il, che insieme a Milano è una delle due città in Italia a ospitare un Istituto a custodia attenuata per madri (Icam) ed è oltretutto l'unico dove i figli delle detenute restano non fino ai 3 bensì ai 6 anni di vita. L'associazione, impegnata dal 1999 nel settore delle adozioni e dell'affidamento, da tre lustri a questa parte si è occupata anche di quei piccolini, accompagnandoli alla scuola materna e alle visite specialistiche, portandoli a pranzo alla domenica e in spiaggia d'estate: «Ma adesso non ce la sentiamo più di continuare», dice a malincuore la presidente Carla Forcolin.