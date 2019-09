CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE - I medici hanno provato di tutto, per poi decidere di trasferirlo al reparto di Pediatria di Padova. Purtroppo, però, le sue condizioni erano già troppo gravi ed è morto prima di partire, all'ospedale dell'Angelo. Parliamo di un, originario dell'Arabia Saudita,per un breve periodo. La famiglia alloggiava aldi: sabato pomeriggio il piccolo ha avuto una crisi, e i genitori hanno chiesto aiuto al personale dell'albergo che ha immediatamente allertato il 118.L'ambulanza del Suem si è precipitata sul posto per poi tornare verso l'Angelo. Il bimbo era stato rianimato nel frattempo con lunghe manovre. La situazione sembrava essersi momentaneamente stabilizzata, giusto il tempo per riprendere gli esami necessari a individuare le cause del malessere. I medici l'hanno sottoposto a una Tac e avevano deciso per il trasferimento del piccolo al reparto di Pediatria di Padova, altamente specializzato nella medicina d'urgenza nei confronti dei bambini.