JESOLO - Sapere perché è morto e se si poteva fare qualcosa, fin dal mattino, per evitare questa tragedia. È quello che chiedono di sapere i coniugi Rohamat che lunedì, nel tardo pomeriggio, hanno perso per sempre il loro terzogenito, Ayann, che avrebbe compiuto 2 anni il prossimo 8 dicembre. Per questo hanno dato incarico per procedere legalmente. A seguire la famiglia, di origine bengalese, l'avvocato sandonatese Angelo Lorenzon, che si sta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati