I "bambini" della prima elementare si ritrovano dopo 44 anni: ecco come sono

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Era il 1977 poi molti di quei bambini di prima elementare non si sono più visti. A distanza di 44 anni hanno ritrovato anche la maestra. Era la classe prima elementare a Pozzi di San Michele al Tagliamento, l'anno dopo la scuola fu chiusa. La maestra Enza Voi, allora 22enne, era alla prima esperienza d'insegnamento e gli alunni erano solo dodici.

«Ci siamo ritrovati dopo 44 anni, la maggior parte di noi non si era più rivista in tutti questi anni - spiega la maestra Vio - Abbiamo cenato insieme e scattato la foto che ci ritrae nelle stesse posizioni in quella che avevamo fatto a scuola». Nella prima foto mancava una bambina e nella seconda un ragazzo, loro adesso hanno 50 anni. «È stato davvero emozionante ritrovarci dopo un tempo così lungo, ci siamo ripromessi di ritrovarci ogni tanto e nel frattempo abbiamo creato un gruppo su WhatsApp per restare in contatto» ha ribadito il gruppo.

IL PRIMA E IL DOPO