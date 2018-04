Trovata la carrozzina rubata a disabile e preso il ladro, un 27enne straniero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRANO -che aveva rubato una. Ad inizio settimana aveva fatto scalpore la notizia del furto di una carrozzina elettrica ai danni di una persona con disabilità fisica. Un furto che aveva fatto indignare l'intera comunità di, dove è avvenuto il furto, e non solo. Era subito partita una gara di solidarietà per ritrovare il maltolto. La carozzina è infatti indispensabile alla mobilità di questo disabile, altrimenti bloccato.I carabinieri si sono subito attivati e anche grazie alle informazioni acquisite da un carabiniere libero dal servizio, che aveva notato il mezzo a Caltana di Mirano, si sono recati sul posto, sorprendendo un giovane straniero in stato di ubriachezza che stava scaricando la carrozzina dal bagagliaio della sua Golf.Lo straniero C.A.,, regolare, è stato bloccato e sottoposto a controllo. E non ha saputo dare spiegazioni sul possesso della carrozzina, sicuramente non necessaria alla sua mobilità, poiché perfettamente in grado di deambulare nonostante l’alterazione alcolica.Un semplice riscontro permetteva ai militari della stazione di Spinea di verificare che quello appena ritrovato fosse effettivamente il mezzo speciale rubato ad inizio settimana a Ballò. Il giovane marocchino è stato quindi denunciato per ricettazione, mentre la carrozzina è stata restituita al disabile che finalmente ha potuto riacquisire la propria mobilità.