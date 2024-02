Ballo del Doge, le telecamere del Gazzettino alla festa esclusiva del carnevale di Venezia. Ospiti Violante Placido, Elisabetta Franchi e Alba Parietti Video

VENEZIA - Acrobati, maschere incantate e dame del 700. Ci risiamo, è tornato il Ballo del Doge, la festa più esclusiva del Carnevale di Venezia. Tema di quest'anno la Carnival obsession. Cinquecento invitati da tutto il mondo e volti noti dello spettacolo per assistere anche quest'anno allo show ideato da madame Antonia Sautter, organizzatrice di eventi, stilista e costumista veneziana. Che da 31 anni porta in scena la magia in laguna.Tra i volti noti della serata Violante Placido, Alba Parietti e la stilista Elisabetta Franchi.

Il Ballo del Doge è stato definito dalla Abc una delle 10 esperienze da fare nella vita. «Ne sono orgogliosa - dice Antonia Sautter - per me è solo la mia passione, anzi la mia ossessione».

La cena-spettacolo da mille e una notte viene servita al piano superiore.

Un menù di pesce con biglietti fino a 5mila euro per i posti supreme. Un'esperienza dunque che abbraccia i cinque sensi e si rinnova ogni volta. Ballo del Doge al prossimo anno.