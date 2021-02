Lo storico Baglioni Hotel venduto ai miliardari inglesi Reuben Foto

VENEZIA - I miliardari britannici David e Simon Reuben sono i nuovi proprietari dell'iconico Baglioni Hotel Luna a due passi da Piazza San Marco nel cuore di Venezia. La vendita (con patto di locazione) fa parte di un'operazione di più ampio respiro che vede il Baglioni Hotels & Resorts stringere una partnership con il private equity Reuben Brothers, «volta alla crescita internazionale del brand, fondato nel 1974 da Roberto Polito», spiega una nota.

L'intera operazione immobiliare è firmata Patrimonia Real Estate, Advisors di Baglioni Hotels & Resorts sono stati Casucci, Di Tanno e Partners, KPMG Studio Associato Consulenza legale e Tributaria e Azimut Libera Impresa.

Il Baglioni Hotel Luna, 93 camere e suite con vista sull'Isola di San Giorgio (foto), rappresenta il secondo investimento dei fratelli Reuben in città - dopo la recente acquisizione de Il Palazzo Experimental, con vista sul Canale della Giudecca.

L'hotel più antico della città è oggi in ristrutturazione e alla riapertura, entro la prossima stagione estiva avrà un nuovo bar e ristorante (in collaborazione con uno chef 2 stelle Michelin) e una "SPA". «L'acquisizione di uno dei 'leading hotels of the world' di Venezia rappresenta per noi un asset strategico a completamento del nostro portfolio esistente che include anche il noto Hotel La Palma di Capri. Il nostro investimento conferma la nostra piena convinzione nell'importanza del mercato veneziano. Siamo lieti di intraprendere la collaborazione con il gruppo Baglioni Hotels & Resorts e di guidarlo con successo nello sviluppo di nuovi mercati» afferma il finanziere Jamie Reuben (figlio di David).

«Sono orgoglioso che un partner finanziario così rilevante condivida la mia visione di sviluppo in Italia e all'estero e che abbia riconosciuto il valore del nostro Brand nel settore dell'Hotellerie di lusso, segno dell'ottimo lavoro svolto negli anni e che ha reso il brand Baglioni simbolo dell'ospitalità italiana» - dichiara Guido Polito, ce dal 2011.

Ultimo aggiornamento: 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA