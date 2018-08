La badante romena salva l'anziana: «La casa gliela pulisco gratis io»

di Mauro De Lazzari

FAVARO - «Sono disponibile ada fare le pulizie di casa, per evitare che venga allontanata dalla sua abitazione». Il gesto di disponibilità arriva dae a contattarci telefonicamente per avere il numero della persona da aiutare ènel capoluogo della Marca. «Ho letto il vostro articolo e mi si è stretto il cuore pensando a quella signora invalida alla quale nessuno dà una mano per aiutarla a rimanere nella sua abitazione». La vicenda che abbiamo descritto ieri si riferisce a una signora poco più che sessantenne di