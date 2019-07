Baby gang, adesso tocca alle auto: ragazzini i ladri alla Campello Motors

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE - I carabinieri ne hanno trovate due su tre. Ma la cosa più incredibile è che alla guida di una di quelle autoc'era un minore. A quanto pare, inoltre, era in buona compagnia: con lui, infatti,. Sia durante il furto, come dimostrato dalle telecamere, sia nella seconda fuga (quella di ieri notte) come ricostruito dai militari che li hanno inseguiti. La banda dell'Italian Job alla mestrina, insomma, è composta da giovanissimi. Difficile dire se si tratti di unao meno. Quel che è certo è che il pilota che ha cercato di seminare la gazzella dei carabinieri, al volante di una delle due Alfa Giulia rubate, compirà 18 anni solamente tra un mese.