Baby gang: condannato a 4 anni si ribella ai carabinieri che lo portano in carcere

VENEZIA - Un giovane di origini cubane, di 20 anni, appartenente ad una baby gang, è stato arrestato dai carabinieri di Mestre su provvedimento emesso dall'autorità Giudiziaria. Alle porte del carcere l'indagato ha opposto resistenza, ed è stato così denunciato. Il giovane, noto alle forze dell'ordine per episodi di criminalità a Venezia e in terraferma, è stato colpito da un ordine di carcerazione del Tribunale di Venezia per una serie di furti aggravati ed in concorso commessi a Mestre nel 2018.



Il giudice ha pronunciato una condanna a oltre 4 anni e mezzo di carcere oltre ad una multa di circa duemila euro. Il ragazzo è stato rintracciato e tenuto in custodia temporanea fino alla traduzione in carcere a Venezia. Una volta arrivato alle porte del penitenziario, il ventenne ha opposto strenua resistenza ai carabinieri che stavano per consegnarlo agli agenti della Polizia Penitenziaria. Spintoni e strattoni ai militari nel tentativo di una effimera fuga, che però non sono serviti a evitargli il carcere. © RIPRODUZIONE RISERVATA