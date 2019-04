Baby gang, si sta per chiudere il cerchio sui piccoli delinquenti

VENEZIA - Proseguono le indagini e si sta per chiudere il cerchio sulla baby gang che sabato scorso - ultimo episodio - ha terrorizzato e aggredito tre coppie di fidanzati a due passi dal ponte di Rialto. Il video è già stato esaminato e l'assessore alla Sicurezza Giorgio D'Este esprime il proprio disappunto: «In campo san Giacometto questi ragazzini hanno superato il limite. Così come lo hanno fatto a Mestre, con la rapina in via Fapanni: hanno iniziato ad alzare il tiro, questi pensano di fare i mafiosetti della città, spiace, ma cercheremo di applicare il massimo delle pene».

