Baby gang rubava scooter nelle scuole e li rivendeva: denunciati 10 ragazzi

VENEZIA - Rubavano e rivendevano motorini i 10 giovani, tra i 13 e i 18 anni, individuati dai carabinieri di Mestre come componenti di una baby gang che era diventata un vero incubo per gli studenti di alcuni istituti superiori di Mirano. Nove sono stati denunciati per furto aggravato, ricettazione e riciclaggio. Segnalazione all'autorità giudiziaria invece per il 13enne in quanto non imputabile.



Dopo vari furti i militari hanno avviato le indagini scoprendo che dietro a questi fatti c'era una baby gang cui facevano parte ragazzi di Mestre, Marghera e del miranese che imperversavano su tutto il territorio della terraferma veneziana, concentrando nell'ultimo periodo le proprie scorribande presso i plessi scolastici di Mirano. Ognuno aveva un ruolo preciso: c'era chi era specializzato nel furto, chi era bravo nel smontare gli scooter e alterare le parti identificative, chi si occupava della rivendita degli stessi per interi o a pezzi. Erano i più piccoli ad occuparsi dei furti dopo aver individuato i ciclomotori nei pressi delle scuole o nella stazione dei bus di linea. Alcuni degli indagati, nonostante la giovanissima età, erano già noti alle forze dell'ordine per reati specifici.



Identificati autori e complici dei furti, gli accertamenti dell'Arma si sono spostati alla catena di "gestione" dei mezzi rubati che venivano venduti a coetanei consapevoli della provenienza illecita. Fiorente anche il mercato dei pezzi di ricambio sul mercato nero. Nel corso delle indagini che verranno allargate per individuare eventuali complici e fiancheggiatori i carabinieri hanno recuperato vari scooter rubati.

