Baby gang scatenata a Pasqua. Furti sulle barche ormeggiate

di Maurizio Dianese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - Pasqua e Pasquetta di sfida per la. Ormai quel gruppo di ragazzotti – che comprende però anche alcuni maggiorenni – che terrorizza Mestre e Venezia con colpi da Arancia Meccanica, si è messo a rubare anche di giorno, segno che è partita la sfida alle forze di polizia. A Pasqua e Pasquetta sono state prese di mira, in pieno giorno, di nuovo le barche del Canal Salso, che sono diventate la miniera d’oro della baby gang. Motori ed eliche, cuscineria e attrezzature da pesca spariscono con una frequenza sconcertante e finiscono dopo mezz’ora su subito.it, segno evidente che questi giovani non hanno alcuna paura di essere presi e puniti. Né loro né chi compra la roba rubata ed evidentemente non sa di rischiare l’accusa di ricettazione che prevede, anche per un incensurato, un paio di anni di galera.