L'assedio delle baby gang: i covi a Le Barche e in una piazzetta

di Fulvio Fenzo

MESTRE - Al Candiani hanno dovuto mettere i lagunari. Soldati grossi come armadi in divisa e con la mitraglietta in bella evidenza che, poco più di un anno fa, hanno fatto sparire da un giorno all'altro leche stavano rendendo la vita impossibile all'Img Cinemas. E i ragazzini non sono più tornati, ma ciò non vuol dire che sono spariti: in realtà si sono solamente spostati. In due zone: quella del dove sabato scorso è esplosa la rissa tra bande con un vigilante della galleria preso a calci , e quella della. Gruppi diversi -- ma accomunati daldi. Birra, comprata al supermercato per risparmiare, oppure spritz da 3 euro l'uno presi nei bar primo prezzo per chi ha più disponibilità finanziarie. E nel centro di Mestre, oltre ai problemi di degrado che da anni Comune e forze dell'ordine cercano di combattere, si apre pure il fronte delle bande giovanili...