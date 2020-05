VENEZIA - Tre condanne per il violento pestaggio avvenuto la sera del 6 aprile 2019 ai piedi del Ponte di Rialto, tra campo San Giacometo e l’Erbaria. Il giudice per l’udienza preliminare Massimo Vicinanza le ha inflitte ieri ad altrettanti componenti di una delle baby gang veneziane, ritenuti responsabili di lesioni ai danni di quattro ragazzi mestrini, brutalmente picchiati. Janah Othmane, 19 anni, di Zelarino (avvocato Andrea Franco) è stato condannato a complessivi tre anni e quattro mesi di reclusione, in continuazione con una precedente pena, già passata in giudicato e così rideterminata; Edoardo Bressan, 19 anni, di Mestre (avvocato Massimiliano Cristofoli Prat), esclusa la recidiva, a due anni e dieci mesi: ad entrambi è stata revocata la sospensione condizionale concessa loro in precedenza. Giorgiana Catalina Curcumeli, 20 anni, di Spinea (avvocato Mauro Serpico), è stata condannata a due anni e quattro mesi di reclusione, pena sospesa, ed è stata rimessa in libertà. Gli altri due imputati restano invece ai domiciliari. Tutti dovranno risarcire i danni provocati alle vittime (parte civile con l’avvocato Gabriele Annì), da quantificare con esattezza in sede civile. Nel frattempo il gup ha liquidato una provvisionale che i tre giovani dovranno pagare in solido, pari a 22 mila euro: 9 mila euro ciascuno ai due feriti più gravi, 2 mila euro ciascuna alle ragazze che riportarono lesioni più lievi. Il pm Massimo Michelozzi aveva chiesto pene più severe per tutti, superiori ai 5 anni di carcere.

UN’ASSOLUZIONE

Assolto, infine, per non aver commesso il fatto, il diciannovenne veneziano Sebastiano Bonzio (avvocato Renato Alberini) nei confronti del quale non sono emersi elementi in relazione alla sua partecipazione al pestaggio. Il giovane è coinvolto anche in un’altra inchiesta, avviata dalla Procura per il pestaggio di un bengalese a Mestre.

A tutt’oggi non sono chiare le motivazioni dell’atto di violenza: qualcuno ha detto che a scatenarlo è stato un semplice sguardo non gradito, un altro una spallata male interpretata, un altro ancora una sigaretta rifiutata: fatto sta che quattro ragazzi mestrini furono malmenati, da un branco di giovani. Una delle vittime tornò dall’ospedale con 100 giorni di prognosi e una lesione alla schiena; una delle ragazze raccontò agli agenti della squadra Mobile che avevano tentato di cavarle un occhio. Da quel pestaggio iniziò il giro di vite della Questura contro le baby gang.

