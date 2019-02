Quel B&b con 28 ospiti per notte maxi multa al gestore "furbetto"

VENEZIA - Figurava come semplice B&B (bed and breakfast), ma in realtà era un ostello che ospitava fino a 28 persone per notte, nonostante i posti autorizzati fossero solo nove: è quanto hanno scoperto a Venezia Polizia locale e Guardia di Finanza.



Grazie alle verifiche effettuate è stato scoperto che all'interno di un grande appartamento di circa 180 metri quadri nel centro storico della città lagunare, un coreano aveva trasformato un B&b (almeno da quanto risultava agli atti del Comune) in un vero e proprio ostello.



Il gestore dell'attività, che è stato denunciato, dovrà pagare una sanzione di circa 4000 euro.

