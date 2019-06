Trovati altri 4 ostelli abusivi in centro gestiti da cinesi, coreani e afgani

VENEZIA - Continuano i controlli congiunti del Nucleo metropolitano della guardia di finanza di Venezia e della polizia tributaria del Centro storico per individuare alloggi adibiti a ostelli/casa vacanze senza autorizzazione.



Questa volta, seguendo le proposte dei vari siti internet specializzati, l'attenzione degli investigatori si è concentrata su alcuni appartamenti nel sestiere di Canaregio, dove sono scattati i controlli: le attività risultate irregolari sono 4o, condotte tutte da stranieri: due di nazionalità cinese, una coreana e una afgana; al momento dell'arrivo degli agenti erano presenti, nei vari immobili, una quindicina di turisti di varie nazionalità, tutti stranieri.



I cosiddetti “Ostelli”, sono, ovviamente pubblicizzati come tali sui vari portali turistici con disponibilità da 10 fino a 12 posti letto.



Sono state così elevate contravvenzioni per circa 15.000 Euro per violazioni alla Legge Regionale 11/2013 in materia di Autorizzazioni, Classificazione delle strutture e requisiti delle stesse, nonché al Regolamento Comunale per l’imposta di soggiorno ed effettuate verifiche sull’obbligo di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza delle presenze degli ospiti alloggiati, con probabile denuncia penale all’Autorità giudiziaria nel caso di mancanza della stessa. Sono inoltre in corso altre indagini per l’accertamento di eventuali illeciti di natura fiscale ed amministrativa a carico dei gestori, sulla conformità edilizia, sull’agibilità degli immobili, ed anche sull’eventuale mancato versamento dell’imposta di soggiorno.



Altri interventi congiunti tra Polizia Municipale e Guardia di Finanza lagunare verranno svolti nei prossimi giorni.

