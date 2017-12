«L'avvocato Enrico Schenato assolto con formula piena»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - "Assoluzione piena, perché il fatto non sussiste" per l’avvocato, 39 anni, di Camponogara, finito sotto processo per interruzione di pubblico servizio in relazione ad una vicenda che risale al 2012.Lo precisa uno dei difensori del legale, avv., dopo la sentenza emessa il 13 dicembre dal giudice«Il collega Schenato non ha mai tenuto una condotta sconveniente e/o ostativa allo svolgimento della perizia nel procedimento civile inerente lain cui egli risultava essere difensore di una delle parti - spiega Zannier - Tali condotte gli venivano attribuite unicamente dalla dichiarazione resa da un geometra (consulente tecnico nominato dal Tribunale nella procedura civile summenzionata) e parte civile costituitasi nel medesimo procedimento penale, ma veniva documentalmente smentite dagli stessi verbali della causa civile. Le condotte addebitategli non hanno, infatti, trovato giuridicamente alcun riscontro probatorio, tant’è che, pur in attesa di leggere le motivazioni del Tribunale di Venezia, egli non è stato assolto per la mancanza dell’elemento soggettivo – nel caso di specie di dolo – ma, al contrario con la formula assolutoria più ampia, perché. Ciò determina che dal punto di vista oggettivo, nessuno dei fatti descritti nel capo di imputazione, così come formulato dalla Procura di Venezia, possa essere attribuito al mio assistito, in quanto alcune delle condotte non sono mai stati poste in essere dal medesimo».La motivazione della sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.