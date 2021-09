VENEZIA - Si intitola Leoni siamo Noi, con la N maiuscola per gettare volutamente benzina sul fuoco dell'orgoglio di tifare Venezia. Non ha alcuna ambizione di diventare ufficiale e, soprattutto, si tiene alla larghissima dalle mai sopite polemiche cromatico-identitarie. L'avvocato mestrino Andrea Coppola inquadra come un «regalo ai tifosi» l'inno che ha composto, musicato e cantato all'indomani della riconquista della Serie A, sulla scia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati