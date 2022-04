CAVALLINO TREPORTI - Girava tranquillamente nel piazzale di un campeggio, fino a quando ha saltato la recinzione e ha fatto perdere le proprie tracce. Ed è stato poco prima che saltasse la recinzione che è stato immortalato con i telefonini dagli addetti della struttura ricettiva. Un capriolo a due passi dal mare. Per la precisione all’interno del campeggio San Marco, struttura che si trova a due passi della foce del fiume Sile.

Con molta probabilità l’animale è risalito lungo l’argine del fiume, arrivando fino a Cavallino-Treporti, zona che si sta preparando all’imminente avvio stagionale, ma che è ancora relativamente tranquilla. Ed è in questo contesto che il capriolo ieri mattina è riuscito ad entrare nel piazzale del camping dove ha iniziato a curiosare, forse in cerca di cibo. Fatto sta che appena è stato notato da alcuni inservienti, si è dato alla fuga, saltando la recinzione. Non prima però di essere immortalato nelle fotocamere dei telefonini, con le immagini rimbalzate nelle varie chat.

Non è la prima volta che nel litorale avvengono simili avvistamenti. Addirittura la scorsa estate a Jesolo, un capriolo era arrivato in centro città, entrando perfino dentro ad un supermercato. Sempre a Jesolo, ma a ridosso della rotonda “Picchi”, lo scorso anno era stata più volte segnalata la presenza di un capriolo, soprattutto nelle ore notturne. Secondo gli esperti si tratterebbe di esemplari che si sarebbero allontanati dai campi perché alla ricerca di cibo. Non è nemmeno escluso che questi animali possano essere scappati da un allevamento risalendo appunto le rive del Sile. Ma va ricordato che sempre più frequentemente negli ultimi anni, nelle zone di campagna del litorale, sono stati avvistati anche cinghiali e volpi.